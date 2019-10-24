На Дону несколько категорий граждан освободили от уплаты транспортного налога

В Ростовской области внесли изменения в закон о региональных налогах, сообщает пресс-служба губернатора области.

Законопроект предусматривает полное освобождение от уплаты транспортного налога инвалидов I, II групп, многодетных семей, семей, имеющих детей-инвалидов, опекунов инвалидов с детства, признанных судом недееспособными, инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года и распространится на уплату налогов за 2019 год. По предварительным подсчетам, льготами смогут воспользоваться 100 тыс. жителей области.

Кристина Федичкина