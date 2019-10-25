Глава Адыгеи возглавит региональное отделение «Единой России»

Руководитель Республики Адыгея Мурат Кумпилов вошел в число 13 глав регионов, собирающиеся возглавить отделения «Единой России». Вчера, 24 октября, с ними встретился глава правительства РФ Дмитрий Медведев. По его словам, руководители субъектов сами изъявили желание стать во главе региональных ячеек партии власти.

Решение губернаторов возглавить отделения добавит очков «ЕР» перед выборами в Госдуму в 2021 году, сообщает “Ъ” со ссылкой на слова руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева. «Кроме губернаторов в большинстве регионов нет харизматичных политиков с мощным публичным ресурсом и есть проблема позиционирования партийных организаций», - отметил эксперт.

В число 13 губернаторов, которые возглавят партийные ячейки «ЕР» также вошли Радий Хабиров (Башкортостан), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Айсен Николаев (Якутия), Олег Кожемяко (Приморский край), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Александр Богомаз (Брянская область), Игорь Васильев (Кировская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Андрей Травников (Новосибирская область), а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Андрей Ульченко