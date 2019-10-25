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Экспозиция АО «БЭСК» признана победителем международной выставки «Энергетика Урала»

24 октября в Уфе завершился XIX Российский энергетический форум и XXV международная специализированная выставка «Энергетика Урала». В последний день работы были подведены итоги конкурса на лучшие технологии, оборудование, продукцию и научные разработки в рамках выставки. АО «БЭСК» (входящее в группу компаний АФК «Система») удостоено диплома I степени в номинации «Лучшее оформление стенда».


Экспозиция Башкирской электросетевой компании располагалась в самом центре выставочной площадки ВДНХ и привлекала внимание посетителей своим масштабом и технологиями. В основание стенда был вмонтирован огромный экран, на котором транслировался специально снятый к открытию выставки видеофильм и другие видеоматериалы компании. Традиционно презентационную часть стенда визуально оттеняли профессиональные модели, а работники группы компаний АО «БЭСК» совместно с московскими партнерами - научно-производственной компанией «Антракс» и российской «дочкой» немецкой PSI Software AG - в течение всего периода работы выставки давали исчерпывающую информацию о цифровизации электросетевого комплекса, практическом внедрении инноваций в энергетике.

Помимо награды за лучшее оформление стенда, АО «БЭСК» было удостоено диплома за многолетнее и плодотворное сотрудничество с Башкирской выставочной компанией в ознаменование 25-летия выставки. Соответствующий кубок и диплом заместителю генерального директора – техническому директору АО «БЭСК» Рамилю Ишмаеву вручили и.о. министра промышленности и инновационной политики РБ Урал Насибуллин и генеральный директор ООО «БВК» Альбина Кильдигулова.

Рамиль Ишмаев подчеркнул, что АО «БЭСК» постоянно принимает участие в работе выставки и Российского энергетического форума, на которых руководство и специалисты компании всегда готовы поделиться своими наработками и обменяться опытом с коллегами.

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