Жители курской Ольховатки попросили объявить Поныровский район мемориальной зоной

Инициативная группа жителей села Ольховатка Поныровского района обратилась к губернатору Роману Старовойту с просьбой объявить район, ставший местом ожесточенных боев во время Курской битвы, мемориальной зоной. Соответствующее открытое письмо было направлено господину Старовойту и в СМИ (копия есть у “Ъ”). Причиной стало законсервированное «Мираторгом» строительство свинокомплекса вблизи села: жители опасаются, что в будущем объект может быть достроен. Установление мемориальной зоны, по мнению авторов письма, должно «закрыть Поныровский район для строительства подобных объектов».

В письме упоминается о масштабных работах поисковиков в Поныровском районе и о гибели в 1943-м на территории района более 11,6 тыс. человек. «Несомненно, привлечение в регион инвестиций — важная задача… Сотни туристов из всех уголков страны, дальнего и ближнего зарубежья посещают наш район, и поток их с каждым годом растет. Какое впечатление останется у них, увидевших памятники и мемориалы в окружении свинокомплексов? А ведь развитие туризма — это тоже инвестиции»,— заявляют в письме члены инициативной группы.

Напомним, ранее жители добились приостановки строительства двух свинокомплексов «Мираторга» в Фатежском и Поныровском районах. После выявления строительства без разрешительной документации власти региона остановили стройку до получения документов, а затем объявили о «консервации» объектов и проведении публичных слушаний об их дальнейшей судьбе. Фактически «Мираторгу» дают еще несколько месяцев для оформления документации, но протестующие жители на слушаниях намерены высказаться за снос объектов: они опасаются, что анонсированная «консервация» приведет к фактической достройке почти готовых комплексов, после чего они могут быть запущены в любой момент.

Подробнее о протестах — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин