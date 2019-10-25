Пятичасовой рабочий день принес прибыль

Переход на пятичасовой рабочий день оказался эффективным. К такому выводу пришла немецкая компания, где принято работать до часа дня. Речь идет о стартапе Rheingans Digital Enabler. Его сотрудники, а их 16, занимаются разработкой сайтов, приложений и платформ электронной коммерции. Эксперимент запустили два года назад: работники начали приходить в офис к восьми утра и уходить в час дня. Но есть условия: им нельзя пользоваться мобильными телефонами, вести светские беседы в офисе и проводить совещания дольше 15 минут. В итоге компания завершила 2018 год с прибылью — впервые за два года. В чем плюсы и минусы этой системы? И применима ли она в России? Об этом — Яна Лубнина и Анна Никитина.

Все приезжают на работу не позднее 8:15 утра. Пьют кофе, пять минут общаются, а потом рассаживаются по местам — и начинают работать. Через пять часов в офисе появляется табличка «Дай пять». Сотрудники быстро заканчивают дела и расходятся. Как говорит управляющий партнер компании Rheingans Digital Enabler, с переходом на эту систему у подчиненных появилось больше свободного времени на хобби и общение: «Наша профессиональная жизнь стала более интенсивной, нужно работать с высокой производительностью, креативить, тратить много энергии.

Конечно, у нас есть несколько правил, которые могут показаться жесткими, например, мы не разговариваем друг с другом во время рабочего дня.





Зато после, когда все задачи выполнены, у сотрудников появляется такая возможность. Более того для тимбилдинга мы устраиваем туры по пивным, ходим в кулинарные школы и так далее. Так сотрудники могут больше узнать друг о друге».

Поменять рабочий график Rheingans Digital Enabler вдохновил опыт американцев. В 2015 году руководитель стартапа Tower Paddle Boards в Сан-Диего тоже вводил пятичасовой рабочий день. Правда, теперь компания работает так только летом. Как говорит руководитель, сотрудники, оценив большое количество свободного времени, потеряли дух стартапа.

В России в последнее время обсуждают сокращение рабочей недели, а не дня. Но пока конкретики нет — в правительстве говорят, что это будет зависеть от экономической ситуации в стране. Президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов считает, что россиянам до такой практики далеко, все дело в ментальности: «В Германии все начинается намного раньше. Представить себе начало делового дня в Берлине в 8 утра — это абсолютная норма.

В России, к сожалению, потребитель приучен к тому, что все торговые центры, торговые точки или даже сервисные предприятия открываются с десяти утра.

Конкретно в моей компании очень много физических процессов, которые мы делаем непосредственно руками. Каким образом мы можем сократить технологические процессы, особенно непрерывные, я пока не очень понимаю. Но что касается труда таких подразделений, как аудит, бухгалтерия, наверное, пять часов — это нормально при достижении высокого уровня эффективности».

Сокращение рабочего времени тестируют в разных странах мира. Например, в Новой Зеландии в прошлом году похожий эксперимент провела компания Perpetual Guardian. Там сотрудникам дали возможность отдыхать по пятницам — с сохранением зарплаты. Но такие нововведения не могут быть универсальны для всех профессий, считает креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман: «Тут нет единого клише. Люди творческие в принципе не могут заканчивать рабочий день в час дня, наоборот, они чаще его начинают в час дня, а заканчивают в час ночи. У всех людей разный темперамент, разные способности: иногда человек за пять минут может что-то интересное придумать, а иногда — пять месяцев будет думать».

Тем не менее опыт немецкого стартапа показательный. Зарплата у сотрудников осталась такая же, как при восьмичасовом рабочем дне. То же самое осталось и с системой отпусков. Но впервые компания вышла в плюс. Константин Чайкин, владелец одноименной часовой мануфактуры, считает подобные эксперименты вполне уместными: «На моем предприятии введено правило отсутствия телефонов на рабочем месте, поскольку мы делаем высокоточные вещи, и принципом производства является ответственность сотрудников. Что касается сокращения рабочего дня, если у сотрудника есть возможность больше времени посвятить отдыху, наверное, это неплохо. У себя на предприятии эксперименты с сокращением рабочего дня я не проводил. Можно какой-то вектор задать на будущее, и, возможно, это как-то сработает».

Некоторые сотрудники в немецкой компании все же не могут уходить с работы в час дня из-за партнеров, которые работают стандартные восемь часов. Но, как рассказывала менеджер стартапа, многие относятся к этому с пониманием. А некоторые даже спрашивают, нет ли в компании дополнительных вакансий.

Необычным графиком в немецком стартапе остались довольны не все. Некоторые сотрудники отметили, что стали сильнее ощущать давление дедлайнов, — за пять часов им приходится делать ту же работу, что за стандартные восемь. Приспособиться к отсутствию телефона тоже было сложно, так как общение с друзьями и родственниками во время смены запрещено.