Установлена причина гибели горняков рудника «Норникеля»

Предполагаемой причиной гибели трех горняков рудника «Таймырский» в Красноярском крае стала нехватка кислорода в выработке. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Экспертиза проб газа, которые следователи взяли на месте происшествия, показала, «что углекислый газ и метан находятся в пределах допустимой концентрации, а наличие кислорода составило от 1,67% до 2,78% от общего объема воздуха, что является крайне низким показателем». Допустимое значение кислорода в воздухе для рабочей зоны составляет не менее 20%.

Инцидент на руднике «Таймырский» (принадлежит «Норникелю») произошел вечером 22 октября. Двое горняков спустились в тупиковую выработку транспортного заезда №2 на глубину 1345 м, чтобы проверить состояние объекта. Спустя несколько часов работники не вернулись, и на их поиски направился горный мастер, после чего на связь перестали выходить все трое.

В дальнейшем их тела обнаружил горноспасательный отряд. Погибли заместитель главного механика Сергей Куликов, старший специалист проектного офиса Кирилл Кириллов и горный мастер Евгений Квасов. Им было от 40 до 49 лет. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при горных работах, повлекшее смерть двух и более человек).

Подробности уголовного дела — в материале “Ъ-Сибирь” «Следствие зашло в тупиковую выработку»

Константин Воронов