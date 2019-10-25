Замглавы Нацбанка Украины заявил о неизбежности поставок газа из России

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб считает, что транзит газа из России неизбежен, так как «Газпром» должен прокачать 50 млрд куб. м газа. Такое заявление господин Сологуб сделал на брифинге Нацбанка.

«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтобы выполнить свои обязательства, "Газпрому" придется прокачать через Украину приблизительно 50 млрд куб. м», — сказал господин Сологуб (цитата по «Сегодня.ua»).

Он также допустил, что транзит газа может быть прерван только на определенное время. Замглавы Нацбанка заявил, что «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаз» готовятся к такому сценарию.

28 октября должна состояться трехсторонняя встреча Украины, России и Евросоюза по обсуждению транзита газа. Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о намерении достичь долгосрочного контракта по газу. Действующий документ рассчитан до конца 2019 года.

Подробнее о позиции сторон — в материале “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».