«Метафракс» расширяет кооперацию с промышленными предприятиями Прикамья

17 октября, в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, состоялось подписание дорожной карты по взаимодействию ПАО «Метафракс» и промышленного комплекса Пермского края. Документ подписан губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и председателем совета директоров ПАО «Метафракс» Арменом Гарсляном.

Срок реализации дорожной карты – 2019–2020 годы. Мероприятия дорожной карты позволят повысить эффективность и установить прозрачность процедур доступа промышленной и научно-технической продукции, а также услуг организаций Пермского края в интересах ПАО «Метафракс», привлечь их к участию в реализации политики импортозамещения и освоить производство нового, высокотехнологичного оборудования. Войти в дорожную карту на данный момент собирается не менее 20 региональных промышленных предприятий.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость развития промышленной кооперации региональных предприятий с крупными корпорациями. По словам главы Прикамья, увеличение заказов обеспечивает стабильное развитие производства пермских предприятий, поступление налогов в региональный бюджет, создание новых рабочих мест. Кроме того, у компаний-поставщиков наращиваются новые компетенции, повышается конкурентоспособность, появляются новые продукты и высокотехнологичные решения.

Сегодня «Метафракс» сотрудничает с 849 региональными компаниями и 47 частными предпринимателями. «При прочих равных мы отдаем приоритет местным компаниям и заинтересованы в их поддержке, ведь мы здесь живем и работаем», – обозначил позицию предприятия Армен Гарслян.

Ожидается, что в результате реализации дорожной карты увеличится доля используемой на объектах ПАО «Метафракс» высокотехнологичной продукции регионального производства, а также, вследствие высоких требований компании, возрастет ее качество. Кроме того, сторонами будут вестись работы по постоянному развитию в области технологий для химической промышленности и импортозамещения продукции.