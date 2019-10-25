Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти

Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Страны договорились также не реэкспортировать эту нефть.

«Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов. Можно сказать, что сто процентов согласовали. В соглашении не будет объемов, будут правила, условия, как это будет делаться»,— сказал господин Бозумбаев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, соглашение не будут подписывать во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Казахстан, так как необходимо разобраться с «внутригосударственными процедурами».

Напомним, Белоруссия начала обсуждать поставки нефти из Казахстана транзитом через Россию после инцидента на газопроводе «Дружба». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока вопрос поставок казахстанской нефти в Белоруссию между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко не обсуждался.

О том, как Белоруссия на фоне скандала с загрязнением российской нефти решила провести переговоры о получении нефти из Казахстана, читайте в публикации “Ъ”.