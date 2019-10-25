Семь пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае выписаны из больницы

Семь пострадавших при прорыве каскада дамб на реке Сейба в Красноярском крае выписаны из больницы, сообщило министерство здравоохранения региона. Накануне минздрав информировал о том, что на стационарном лечении находится 16 человек.

«В Красноярске в краевой клинической больнице по состоянию на утро 25 октября на лечении находится девять человек из числа пострадавших в Курагинском районе»,— говорится в сообщении краевого минздрава. Состояние всех находящихся в стационаре либо средней степени тяжести, либо удовлетворительное, угрозы жизни нет, уточнили в министерстве.

В вахтовом поселке, где произошло ЧП, остается на дежурстве бригада скорой медицинской помощи. Напомним, что прорыв пяти дамб на реке Сейба случился в ночь на 19 октября. Селевым потоком были смыты вагончики-времянки, в которых отдыхали старатели, а также хозяйственные постройки. По последней информации, погибли 17 работников прииска, десятки получили травмы и увечья.

О том, как прорыв воды унес жизни старателей, читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку»

Оксана Павлова