Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавит реготделение «Единой России»

Кандидатура губернатора Новосибирской области Андрея Травникова согласована президиумом генсовета «Единой России» на должность исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии.

«Есть такое решение с моей стороны, со стороны старших товарищей - возглавить региональное отдаление «Единой России». Это очень правильно, я таким образом даю сигнал, что я опирался и опираюсь на партию не только в своей губернаторской кампании, но я намерен опираться на партию и в своей дальнейшей работе»,- цитирует Андрея Травникова пресс-служба «Единой России».

Всего президиумом согласованы на эти должности кандидатуры 13 глав субъектов РФ: республик Бакшкортостан, Кабарбино-Балкария, Адыгея, Якутия, Приморского края, Ставропольского, Брянской области, Кировской области, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской областей и Севастополя. «В любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов. Кто-то сам выдвигается партией, кто-то возглавляет списки, мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле ее реализуем. У наших коллег огромный опыт. Пришло время объединить усилия», - заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения «Единой России». По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъектов РФ и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».

Оксана Павлова