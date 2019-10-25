После отравления трех человек в «Матросской тишине» возбуждено дело о сбыте наркотиков

Прокуратура Москвы провела проверку после отравления трех заключенных в СИЗО-1 («Матросская Тишина»). Выяснилось, что арестанты отравились из-за употребления наркотических веществ. Возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических или психотропных веществ в следственном изоляторе) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, в ходе проверки был «установлен факт осуществления незаконного оборота наркотических средств» на территории следственного изолятора. Начальнику УФСИН по Москве внесено представление об устранении нарушений.

В апреле полицейские задержали мужчину, которого подозревали в передаче наркотиков заключенным «Матросской Тишины». Тогда, по данным ФСИН, наркотиками отравилось трое арестантов, двое умерли, СМИ писали о гибели троих. В октябре стало известно об отравлении еще четырех заключенных. В столичном УСФИН утверждали, что арестанты отравились медицинским препаратом баклофен.