18 октября, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Четверо заключенных «Матросской Тишины» отравились лекарством

Четверо заключенных под стражу в СИЗО-1 («Матросская Тишина») отравились ненаркотическим медицинским препаратом, сообщили ТАСС в УФСИН по Москве.

«Как показала экспертиза, причиной отравления стало применение не наркотиков, а медицинского препарата баклофен»,— рассказали там. В четверг, 17 октября, в СИЗО во время проверки у четверых арестованных были выявлены признаки опьянения.

Баклофен имеет обезболивающее и успокоительное действие, применяется при инсультах, спазмах и при алкоголизме. Может вызывать чувство эйфории и опьяняющий эффект.

В апреле полицейские задержали мужчину, которого подозревали в передаче наркотиков арестантам «Матросской Тишины». Тогда, по данным ФСИН, наркотиками отравилось трое арестантов, двое умерли. СМИ утверждали, что погибли трое.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя