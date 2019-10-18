Четверо заключенных «Матросской Тишины» отравились лекарством

Четверо заключенных под стражу в СИЗО-1 («Матросская Тишина») отравились ненаркотическим медицинским препаратом, сообщили ТАСС в УФСИН по Москве.

«Как показала экспертиза, причиной отравления стало применение не наркотиков, а медицинского препарата баклофен»,— рассказали там. В четверг, 17 октября, в СИЗО во время проверки у четверых арестованных были выявлены признаки опьянения.

Баклофен имеет обезболивающее и успокоительное действие, применяется при инсультах, спазмах и при алкоголизме. Может вызывать чувство эйфории и опьяняющий эффект.

В апреле полицейские задержали мужчину, которого подозревали в передаче наркотиков арестантам «Матросской Тишины». Тогда, по данным ФСИН, наркотиками отравилось трое арестантов, двое умерли. СМИ утверждали, что погибли трое.