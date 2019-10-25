Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Бельгия — 1755 очков. 2 (2). Франция — 1726. 3 (3). Бразилия — 1715. 4 (4). Англия — 1651. 5 (6). Уругвай — 1642. 6 (5). Португалия — 1632. 7 (8). Хорватия — 1631. 8 (7). Испания — 1625. 9 (10). Аргентина — 1617. 10 (9). Колумбия — 1615. 11 (12). Мексика — 1613. 12 (13). Нидерланды — 1602. 13 (11). Швейцария — 1601. 14 (14). Дания — 1599. 15 (15). Италия — 1593. 16 (16). Германия — 1586. 17 (17). Чили — 1579. 18 (18). Швеция — 1563. 19 (19). Перу — 1548. 20 (20). Сенегал — 1546… 37 (42). Россия — 1474.
В скобках — позиция команды в предыдущей версии рейтинга.
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