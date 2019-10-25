Лига чемпионов

Групповой этап. Второй тур

Группа Е. «РБ Зальцбург» (Австрия)— «Наполи» (Италия) 2:3 (Холанн, 40 (пен.), 72 — Мертенс, 17, 64; Инсинье, 73). «Генк» (Бельгия) — «Ливерпуль» (Англия) 1:4 (Одей, 88 — Окслейд-Чемберлен, 2, 57; Мане, 77; Салах, 87).

Положение команд

В Н П М О

1. «Наполи» 2 1 0 5:2 7

2. «Ливерпуль» 2 0 1 8:6 6

3. «РБ Зальцбург» 1 0 2 11:9 3

4. «Генк» 0 1 2 3:10 1

05.11: «Наполи»—«Зальцбург», «Ливерпуль»—«Генк».

Группа F. «Интер» (Италия)—«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 2:0 (Лаутар Мартинес, 22; Кандрева, 89). «Славия» (Чехия)—«Барселона» (Испания) 1:2 (Боржил, 50 — Месси, 3; Олайинка, 57 (автогол)).

В Н П М О

1. «Барселона» 2 1 0 4:2 7

2. «Интер» 1 1 1 4:3 4

3. «Боруссия» 1 1 1 2:2 4

4. «Славия» 0 1 2 2:5 1

05.11: «Боруссия»—«Интер», «Барселона»—«Славия».

Группа G. «РБ Лейпциг» (Германия)—«Зенит» (Россия) 2:1 (Лаймер, 49; Забитцер, 59 — Ракицкий, 25). «Бенфика» (Португалия)—«Лион» (Франция) 2:1 (Рафа Силва, 4; Пицци, 85 — Депай, 70).

В Н П М О

1. «РБ Лейпциг» 2 0 1 4:4 6

2. «Зенит» 1 1 1 5:4 4

3. «Лион» 1 1 1 4:3 4

4. «Бенфика» 1 0 2 4:6 3

05.11: «Зенит»—«РБ Лейпциг», «Лион»—«Бенфика».

Группа Н. «Аякс» (Нидерланды)— «Челси» (Англия) 0:1 (Батшуайи, 86). «Лилль» (Франция)— «Валенсия» (Испания) 1:1 (Иконе, 90+5 — Черышев, 63).

В Н П М О

1. «Челси» 2 0 1 3:2 6

2. «Аякс» 2 0 1 6:1 6

3. «Валенсия» 1 1 1 2:4 4

4. «Лилль» 0 1 2 2:6 1

05.11: «Челси»—«Аякс», «Валенсия»—«Лилль».