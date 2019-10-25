Александра Трусова готовится запрыгнуть на канадский пьедестал

Сегодня поздним вечером по московскому времени в канадском городке Келоуна короткими прокатами фигуристы откроют программу Skate Canada — второго этапа традиционной коммерческой серии Гран-при. Российские участники рассчитывают на победу в женском турнире, где самые высокие шансы имеет лучшая прыгунья мира и одновременно дебютантка взрослых соревнований сезона 15-летняя Александра Трусова, а среди ее соперниц будет двукратная чемпионка мира и обладательница олимпийского серебра Евгения Медведева. За золото в парном катании поборются два наших дуэта — многократные призеры мировых и европейских первенств Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также призеры чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

На турнире Skate Canada, куда в городок Келоуна на крайнем западе страны из-за опоздания на один из трех стыковочных рейсов большая часть нашей команды добиралась более суток и прибыла поздним вечером в среду, представительство россиян наиболее сильно в женской своей части. Так, именно здесь состоится выход на большой лед лучшей фигуристки юниорских соревнований прошлых лет Александры Трусовой, которая уже успела наделать немало шума своими уникальными прыжковыми умениями на предсезонных «взрослых» турнирах сезона нынешнего. На последнем таком соревновании с участием ученицы Этери Тутберидзе, состоявшемся в начале октября в Японии, она в своей произвольной программе впервые в мире исполнила четыре четверных прыжка: два тулупа, флип и сальхов, причем один из тулупов в каскаде с тройным. В случае если этот же уникальный набор уроженке Рязани удастся продемонстрировать и здесь, то никто из ее потенциальных конкуренток — а это в первую очередь владеющая тройным акселем (прыжок в три с половиной оборота) японка Рика Кихира, наша Евгения Медведева, прыгнувшая на днях четверной сальхов со страховкой на тренировке, американка Брейди Теннелл и канадка Габриэль Дейлман — даже близко к ней не подберется. И это притом, что оценка за компоненты у нашей фаворитки, чьи прокаты, прямо скажем, артистичными назвать язык не поворачивается, высокой, в отличие от ее соперниц, не может быть в принципе. Как раз по этой причине Александра Трусова уязвима в короткой программе, где тройной аксель, который она прыгать не обучена, женщины (в данном случае Кихира) исполнять могут, тогда как прыжки в четыре оборота запрещены для них правилами.

Награды самого высокого достоинства попытаются оспорить здесь в соперничестве главным образом с канадскими и американскими дуэтами две наши спортивные пары — Евгения Тарасова—Владимир Морозов, которые к новому сезону готовились в США под руководством Марины Зуевой, а также талантливые молодые петербуржцы Александра Бойкова—Дмитрий Козловский, чье стремительное становление проходит при наставничестве несравненной Тамары Москвиной.

Марина Зуева, говоря о степени готовности своих новых подопечных, которых в прошлом сезоне тренировал под присмотром Нины Мозер двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, утверждает, что в кондициях Тарасовой—Морозова заметен существенный прогресс: они очень сильно прибавили в скорости, проделав большую работу над техникой и хореографией. Осталось, по ее словам, одно — показать это все на соревнованиях.

Танцевальный турнир в Келоуне наверняка пройдет под диктовку выигравших первый этап серии канадцев Мэдисон Хаббелл—Закари Донохью, а также Пайпер Гиллес—Поля Пуарье. Также в последнее время стремительно прогрессируют выступающие за Испанию Сара Уртадо—Кирилл Халявин. Россию здесь представят Бетина Попова—Сергей Мозгов, ученики Анжелики Крыловой, а также воспитанники пермской школы Софья Евдокимова—Егор Базин.

Петербуржец Андрей Лазукин из группы Алексея Мишина, оставшийся на канадском этапе от России в одиночестве после того, как с мужских турниров Гран-при из-за предстоящей операции по поводу разыгравшегося хронического синусита снялся его земляк Михаил Коляда, вряд ли претендует здесь на призовое место. Ведь сюда приехали и намерены реализовать свои амбиции сразу несколько фигуристов во главе с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханью, чей рейтинг существенно выше.

Вера Мухина