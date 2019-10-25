Что может стать альтернативой ипотеки в Черноземье

Еще одной темой на форуме-выставке стало развитие проектов арендного жилья. Как отметил председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков, «люди до 40 лет не должны иметь в собственности жилье». «В России в собственности около 95% жилья, но за 30 лет мы так и не поняли, что все это теперь частная собственность, нет ответственности за жилье», — отметил эксперт. В Воронеже АО «Дом.РФ» планирует сдать первый арендный дом в начале 2021 года. По словам гендиректора застройщика в этом проекте, АО «ДСК», Андрея Соболева, инструмент может стать альтернативой ипотеки лишь при определенных условиях. «Арендный дом строится для сотрудников той же компании, которая создала здесь сервисный центр, — более 1 тыс. специалистов. Но где механизм управления арендными домами? Когда есть коммерческая ипотека, например, крупная компания решила для себя арендный дом построить, все понятно. Но кто будет оператором свободного дома? Арендное жилье должен кто-то выкупить целенаправленно — муниципалитет ли, облправительство, предприятие. А сейчас же принцип такой: построй, обеспечь мебелью, создай управляющую компанию. Пока так будет, у нас не будет арендного жилья», — считает господин Соболев. При этом Андрей Широков заявил, что, возводя арендный дом для своих сотрудников, «Дом. РФ» «занимается бизнесом за счет бюджетных денег». «А сейчас все так делают», — ответил господин Соболев. Александр Прытков, Андрей Цветков