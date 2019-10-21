В начале 2021 года в Воронеже сдадут первый арендный дом

АО «Дом.РФ» планирует в первом квартале 2021 года сдать в Воронеже первый арендный дом «в рамках развития рынка цивилизованной аренды в регионах», сообщает пресс-служба компании. В сентябре этого года госкомпания выкупила у местного застройщика АО «ДСК-1» 165 квартир общей площадью 7,7 тыс. кв. м в жилом комплексе «Современник» на ул. 9-го Января, 68 и 40 машиномест в подземном паркинге ЖК. Арендные квартиры будут объединены одной входной группой, уточнили в компании.

«Квартиры будут сдаваться с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Арендные ставки установят на уровне средней по России арендной платы»,— сообщили в компании.

На данный момент портфель проектов арендного жилья Дом.РФ насчитывает более 8 тыс. квартир общей площадью более 445 тыс. кв. м. Первый арендный дом на Ходынском поле в Москве сдан в 2017 году. Осенью 2019 года начнется бронирование квартир в новом арендном доме на Юго-Востоке Москвы.

Подробнее о проекте ЖК «Современник» в материале “Ъ-Черноземье” «Сельмаш разбирают на квадраты».

Ирина Лобанова