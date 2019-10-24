С черным пакетом от «Ямы» до «Горки»

Депутаты Мосгордумы совместно с бизнесом разработают правила регулирования небольших баров и ресторанов, продающих алкоголь, чтобы пресечь деятельность так называемых наливаек. По данным МВД, в Москве с начала года за продажу алкоголя несовершеннолетним привлечено более 2,3 тыс. нарушителей. Больше всего проблем возникает, по данным полиции, в районе «Ямы» на Хохловской площади и парка «Горка» в Спасоглинищевском переулке. По данным наркологов, в столичных диспансерах за прошлый год от алкоголизма умерли более 1,7 тыс. человек. Депутаты уверены, что основной проблемой алкоголизации населения являются не ночные «наливайки», а круглосуточная доступность спиртного в интернете.

В четверг в столичном парламенте состоялся круглый стол, посвященный федеральному законопроекту по ограничению работы так называемых наливаек. Речь идет о расположенных на первых этажах заведениях общественного питания, где продается алкоголь, но площадь зала не позволяет разместить столики для гостей. Таким образом, заведение фактически продает алкоголь «на вынос» в ночное время.

«Надо, чтобы помимо "наливаек" под действие закона не подпали добросовестные предприниматели, кто открывает маленькие барчики, кафе,— отметил модератор круглого стола председатель комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов (ЕР)».

«Надо понять, как провести дифференциацию, чтобы не быть как слон в посудной лавке: запретили, а дальше за голову схватились — что ж теперь делать, мы же порушили малый бизнес и угробили систему общепита, малых кафе и баров, попытавшись сделать людей максимально счастливыми»,— продолжил он . И добавил, что в ближайшее время депутаты проведут цикл дискуссий с предпринимательским сообществом для обсуждения этой проблематики.

Напомним, месяц назад Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий вводить запрет на продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах площадью менее 20 кв. м, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. По подсчетам экспертов, инициатива грозит закрытием примерно 10 тыс. заведений по всей стране, прежде всего точек по продаже пива. Запрет может коснуться и алкомаркетов, которые получают лицензии заведений общепита, избегая таким образом ограничений на продажу алкоголя в ночное время. Также законопроект наделяет регионы полномочиями устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в жилых домах и на прилегающих территориях, включая полный запрет на продажу алкогольных напитков на основании общего собрания собственников.

Председатель думской комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко сообщил, что провел в своем избирательном округе (№39) опрос, результаты которого показали негативное отношение населения к законопроекту об ограничении работы «наливаек». По мнению опрошенных, запрет навредит бизнесу, а люди, которые сегодня продают алкоголь ночью, найдут способы обхода еще одного ограничения.

По словам руководителя московского отделения «Молодой гвардии "Единой России"» Дениса Аширова, мониторинг в 19 регионах России показал, что из проверенных 1,5 тыс. жилых домов в 44,6% расположены те самые «наливайки», и треть из них — во внутренних дворах вблизи детских и спортивных площадок.

Нарушители режима продажи спиртных напитков в Москве сконцентрированы в районе «Ямы» на Хохловской площади и парка «Горка» в Спасоглинищевском переулке, заявили в столичном МВД. Замначальника шестого отдела УООП ГУ МВД России по Москве Борис Бандура назвал эти точки «язвами». По его словам, с начала года правоохранители выявили 2,8 тыс. административных правонарушений, из которых 2,3 тыс. касаются продажи алкоголя несовершеннолетним. Основной проблемой, по словам господина Бандуры, является сложность доказательства вины продавца, который в запрещенное время продает бутылку покупателю, предварительно ее открыв и упаковав в черный пакет и понимая намерение покупателя распивать не на территории заведения.

«Нам приходится доказывать намерение. Но мы руководствуемся презумпцией невиновности, а сами привлекаемые в большинстве случаев говорят, что в пакет поставили, чтобы клиент до столика донес открытую бутылку и не пролил»,— пояснил майор полиции.

Статистика столичных наркологов, обнародованная на круглом столе, гласит, что за прошлый год в диспансерах от алкоголизма погибли 1,7 тыс. человек. Завершая обсуждение, Кирилл Щитов отметил, что основной проблемой алкоголизации населения является не проблема «наливаек», а круглосуточная продажа в интернете: «Вот я сейчас зашел в Google и написал "заказ алкоголя круглосуточно", и мне выпадает "доставка алкоголя 24 часа"… "доставка алкоголя 24/7", разные сервисы такси предлагают привезти в любое время алкоголь. Проблема доступности алкоголя в любое время суток есть, просто мы пока ее не замечаем».

Елена Рожкова