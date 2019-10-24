ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в матче Лиги Европы

Московский ЦСКА проиграл во встрече третьего тура футбольной Лиги Европы венгерскому «Ференцварошу». Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счетом 0:1. Гол на 86-й минуте забил Роланд Варга.

Во всех трех матчах группового этапа ЦСКА потерпел поражения, российский клуб идет на последнем, четвертом месте в группе H. «Ференцварош» с 4 очками на третьей строчке. Первые два места, обеспечивающие проход в стадию плей-офф, занимают испанский «Эспаньол» (7 очков) и «Лудогорец» из Болгарии (6 очков).

7 ноября «Ференцварош» и ЦСКА сыграют в Будапеште. 28 ноября российский клуб примет «Лудогорец», а 12 декабря сыграет с «Эспаньолом» в Барселоне.