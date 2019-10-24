ХК «Автомобилист» расторг контракт с помощником тренера по обороне

ХК «Автомобилист» сообщил о расторжении контракта с ассистентом главного тренера Андреем Соколовым. Он отвечал за организацию оборонительных действий команды и индивидуальную работу с защитниками. Клуб поблагодарил его за работу и пожелал удачи в продолжении карьеры.

В дальнейшем тренерский штаб будет состоять из четырех специалистов - главного тренера Андрея Мартемьянова, его ассистентов Константина Шафранова, Евгения Шалдыбина и Константина Власова.

21 октября «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу»1:6 (0:2, 1:1, 0:3). Это пятое поражение подряд и десятое в последних 12 матчах для екатеринбургской команды. Тренер Андрей Мартемьянов объяснял это отсутствием игровой наглости и раскованности.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 25 октября в Екатеринбурге с магнитогорским «Металлургом».