Власти Кубани определят границы зон подтопления населенных пунктов

Во втором квартале 2020 года власти Краснодарского края планируют направить в Федеральное агентство водных ресурсов на утверждение границы зон подтопления населенных пунктов. Как сообщил “Ъ-Кубань” спикер Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко, эти границы нужны для того, чтобы не допустить строительство домов в зонах затопления, а также расселять жителей потенциально опасных территорий.

Господин Бурлачко также отметил, что территорию края поделили на пять зон. «Генеральный подрядчик организовал группы камеральной обработки и создания гидродинамических моделей водных объектов», - сказал председатель краевого парламента.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, из бюджета Краснодарского края на проектно-изыскательные работы по установлению границ зон затопления в населенных пунктах региона выделено около 500 млн руб. Специалистам предстоит установить границы таких зон для 662 населенных пунктов и 4 тыс. км водных объектов. Делается это для того, чтобы минимизировать ущерб от наводнений, вызванных затяжными тропическими ливнями в Краснодарском крае. Так, ущерб от наводнения, произошедшего в октябре прошлого года, составил около 3,5 млрд руб.

Юрий Бурлачко уточнил, что в соответствии с госконтрактом подрядчик в лице базирующегося в Новочеркасске Российского НИИ проблем мелиорации должен до 2 ноября 2019 года завершить инженерно-гидрометеорологические работы. На данный момент они готовы на 97%. До 15 ноября планируется закончить инженерно-геодезические изыскания. Степень их готовности достигла 95%. Выполнение инженерно-геологических изысканий завершат 2 декабря текущего года.

«Люди, живущие в низменных частях, вдоль русел рек подвергаются угрозе наводнения чаще всего. При этом, исходя из опыта, можно смело констатировать - ЧП происходят практически в одних и тех же районах и даже в одних и тех же населенных пунктах», - резюмировал спикер ЗСК.

Василий Хитрых