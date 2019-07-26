На Кубани выделили 0,5 млрд рублей на определение границ зон затопления

Около 500 млн руб. выделено из бюджета Краснодарского края на проектно-изыскательные работы по установлению границ зон затопления в населенных пунктах региона. Как сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев, специалистам предстоит установить границы таких зон для 662 населенных пунктов и 4 тыс. км водных объектов.

Делается это для того, чтобы минимизировать ущерб от наводнений, вызванных затяжными тропическими ливнями в Краснодарском крае. Так, по словам губернатора, ущерб от наводнения, произошедшего в октябре прошлого года, составил около 3,5 млрд руб.

«Гораздо выгоднее качественно организовать переселение людей из этих зон один раз, чем каждый раз направлять огромные средства на ликвидацию последствий ЧС, на выплаты пострадавшим и на восстановление инфраструктуры», – сказал господин Кондратьев.

В настоящее время в Краснодарском крае действует режим штормового предупреждения. В ряде населенных пунктов, таких как Сочи, он продлится до понедельника, 29 июля. Над территорией региона ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистые порывы ветра до 22 м/с. На Черном и Азовском морях прогнозируются метровые волны и смерчи. В горных и предгорных районах велик риск схода селей и выхода рек из берегов.

Василий Хитрых