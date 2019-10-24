Судебное следствие по делу о теракте в метро Петербурга завершено

Московский окружной военный суд завершил судебное следствие по уголовному делу по теракту в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. Прения сторон начнутся 28 октября в Ленинградском окружном военном суде. Об этом в четверг, 24 октября, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, что дело о теракте в метро рассматривается тройкой судей МОВСа на выездных заседаниях в Петербурге уже полгода. 11 человек обвиняются в участии в террористическом сообществе, содействии террористической деятельности и незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств. Все фигуранты уголовного дела вину не признают, некоторые из них неоднократно заявляли о пытках.