Один из главных обвиняемых в организации теракта в метро вновь заявил о пытках

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге допросил одного из главных фигурантов дела о теракте в метро 3 апреля 2017 года Аброра Азимова. Согласно обвинительному заключению обвиняемый вместе с братом Акрамом отвечал за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств. В суде он заявил, что общался с вербовщиком Ахматом, однако исключительно по работе — тот был его партнером по продаже авиабилетов.

При этом Аброр Азимов, как и большинство обвиняемых, вновь заявил о давлении на стадии следствия, сообщив, что его якобы пытали на допросах.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Вербовка получила авиационные корни».