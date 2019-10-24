В Приморском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новый детский сад на 220 мест

Госстройнадзор по Санкт-Петербургу выдал застройщику ООО «СК Каменка» разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада на 220 мест. Дошкольное образовательное учреждение общей площадью 4,5 тыс. кв. м расположено по адресу: Комендантский проспект, 64, корпус 2, стр. 1. Социальный объект возведен в рамках соглашения с инвестором при строительстве ЖК «Чистое небо», сообщили в комитете по строительству Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что до конца текущего года городские власти пообещали ввести в эксплуатацию на территории Петербурга 44 детских сада.