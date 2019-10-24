Акции Twitter упали на 20% на фоне неудачной отчетности

Котировки Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже просели перед началом торгов на 20% после того, как компания опубликовала неудачную финансовую отчетность (.pdf) по итогам третьего квартала. Если акции останутся на этом же уровне к моменту старта торгов, то компания лишится около $6 млрд от своей рыночной капитализации.

Twitter по итогам третьего квартала отчитался о росте выручки на 9% в годовом эквиваленте, до $824 млн. Однако аналитики ожидали увидеть этот показать в районе $874 млн. Не оправдала ожиданий аналитиков и квартальная прибыль сервиса в $37 млн, или $0,05 на акцию. Год назад чистая прибыль компании составляла $789 млн.

Сама компания объяснила неудачную финансовую отчетность тем, что в ходе третьего квартала она столкнулась с неполадками в системе продвижения рекламных объявлений, что негативно сказалось на рекламных доходах сервиса.

Кирилл Сарханянц