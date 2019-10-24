В Сербию перебросили С-400 и «Панцирь-С» для учений и продажи

Воздушно-космические силы (ВКС) России перебросили в Сербию зенитный ракетный комплекс С-400 и зенитная ракетно-артиллерийская батарея «Панцирь-С», сообщает пресс-служба Минобороны России. Российские подразделения ПВО примут участие в учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит-2019». С-400 и «Панцирь-С» будут развернуты на территории сербской авиабазы «Батайница».

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, 26 октября он осмотрит вооружение и готов купить зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С». «С-400 находится в стране из-за учений. И завтра я непосредственно поеду посмотреть С-400. А "Панцирь-С" я еду смотреть в субботу, мы его заказали»,— сказал господин Вучич журналистам (цитата по ТАСС).

Напомним, в октябре 2017 года Россия передала Сербии в рамках военно-технической помощи шесть истребителей МиГ-29, а в июне 2016 года — два вертолета Ми-17. Кроме того, Москва выделила Белграду €2 млн на обучение пилотов МиГ-29. В начале 2019 года Россия подписала контракт на поставку военной авиационной техники в Сербию во время визита президента РФ Владимира Путина в Белград.

В октябре по приглашению президента Сербии премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на параде военной техники под Белградом, посвященный 75-летию освобождения города от фашистов. Тогда вице-премьер Юрий Борисов подтвердил заинтересованность Сербии в покупке российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».