Руководители Киришского лесничества задержаны по подозрению во взяточничестве

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении главного лесничего Киришского лесничества (филиала ЛОГКУ «Ленобллес») и иных неустановленных должностных лиц предприятия.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в ходе расследования дела были задержаны директор Киришского лесничества и его заместитель — главный лесничий. По версии следствия, они требовали от представителя генподрядчика передачи через посредников взятки в размере 5 млн рублей за сокрытие выявленного факта незаконной вырубки лесов на территории протяженностью 1,8 км, а также за неуказание этих данных при последующем утверждении акта приема-передачи лесных участков по окончании срока договоров аренды. При получении части требуемой суммы злоумышленники были задержаны.

В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в организации незаконной вырубки леса также подозревается глава одного из муниципальных образований Тихвинского района Ленобласти.