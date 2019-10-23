Главу муниципалитета в Ленобласти подозревают в организации незаконной вырубки леса

Главу одного из муниципальных образований Тихвинского района Ленобласти подозревают в организации незаконной вырубки 13,74 тыс. куб м леса на сумму около 440 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, вырубка осуществлялась, со слов лесозаготовителей, по указанию главы. При этом он заверил лесорубов, что рубка согласована и на ее осуществление имеются разрешительные документы. Сам глава муниципалитета факт вырубки лесных насаждений отрицает.

В ходе обысков, которые прошли накануне в администрации Тихвинского района, была изъята документация по контакту, которая, по данным пресс-службы, не прошла процедуру регистрации.

По факту вырубки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Она предусматривает до семи лет лишения свободы.