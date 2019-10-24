В Петербурге вырастет максимальная плата за пользование парковками

Смольный поднял размер максимальной платы за пользование платными парковками с 2020 года. Как сообщается в постановлении правительства Петербурга, опубликованном на сайте городской администрации, максимальный размер платы за стоянку легкового автомобиля в течение одного часа составит 122,98 руб. В настоящее время стоимость стоянки в час в Петербурге составляет 119,2 руб.

За парковку мопеда или мотоцикла максимальный размер платы установлен в размере 36,89 руб. Для иных категорий транспорта час стоянки в зоне платной парковки в Петербурге — 186,46 руб.

Ранее вице-губернатор города Евгений Елин заявлял, что правительство Петербурга и МВД РФ могут подписать соглашение о персональных данных, позволяющее взимать штрафы за нарушение стоянки в зоне платной парковки.