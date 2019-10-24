BMW рассекретила новый универсал M340i Touring

BMW M340i xDrive Touring. Фото: BMW

BMW M340i xDrive Touring. Фото: BMW

BMW M340i xDrive Touring. Фото: BMW

Исполнение M340i оснащается 382-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Седан будет доступен как с задним, так и с полным приводом.

Автомобиль получил спортивную подвеску, усиленные тормоза, перенастроенное рулевое управление, а отличить M340i Touring от других модификаций можно будет но новому аэродинамическому обвесу кузова, иным колесным дискам и спортивным акцентам в интерьере.

Напомним, премьера базового универсала BMW 3-Series Touring состоялась в июне 2019 года.