После отставки глава кировского парламента предложит Романа Титова в качестве и.о.

Председатель законодательного собрания Кировской области Владимир Быков, который 25 октября официально сложит полномочия, может предложить исполняющим обязанности главы парламента своего заместителя Романа Титова (представляет «Единую Россию»). Об этом сообщает Newsler.ru со ссылкой на источники.

Напомним, у Владимира Быкова есть еще два заместителя: представитель «Единой России» Герман Гончаров и представитель парламентского меньшинства Владимир Костин. Кандидатуру господина Костина в случае его выдвижения в качестве и.о. намерены поддержать депутаты «Справедливой России», сообщили изданию в реготделении партии. Депутаты от ЛДПР ранее также высказывались в поддержку зампредседателя от оппозиции. В КПРФ еще не определились с тем, какого кандидата поддержат для назначения и.о.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, Владимир Быков добровольно уходит в отставку на фоне скандала с уголовным делом в отношении Леонида Яфаркина, которого осудили за мошенничество с участком в парке Победы. Сменить председателя парламента на посту может бывший главный налоговый инспектор Кировской области, ныне депутат законодательного собрания Владимир Бакин.