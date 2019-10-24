Грузия выдала России хакера, который может быть причастен к убийству следователя Шишкиной

Представители Министерства юстиции Грузии передали российским правоохранительным органам гражданина РФ Ярослава Сумбаева, подозреваемого в причастности к убийству следователя Евгении Шишкиной в Московской области. Процедура экстрадиции господина Сумбаева в РФ завершена, рассказал «РИА Новости» сотрудник контрольно-пропускного пункта «Казбеги—Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. О готовности выдать господина Сумбаева России грузинский Минюст сообщил 16 октября.

Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу. До свой гибели в октябре 2018 года она вела дело об интернет-мошенничестве с железнодорожными билетами. Обвинение полагает, что убийство следователя было заказано кем-то из фигурантов дел госпожи Шишкиной, основным подозреваемым был назван именно Ярослав Сумбаев, который был задержан в Грузии по запросу Генеральной прокуратуры РФ.

Подробности расследования убийства Евгении Шишкиной — в материале “Ъ” «Заказ из даркнета»

Об экстрадиции Ярослава Сумбаева в РФ — в публикации “Ъ”