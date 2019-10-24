С верой в природу Форум о религии и экологии превратился в совещание по борьбе с Гретой Тунберг

На завершившемся в четверг в Москве V Международном форуме «Религия и мир» планировалось определить роль конфессий в сохранении окружающей среды. Вместо этого представители христианских и мусульманских общин России и Ближнего Востока обсуждали международный терроризм, преступников, с которыми ведет борьбу Росгвардия, и выступившую на саммите ООН в сентябре шведскую школьницу Грету Тунберг. Некоторые священнослужители разъяснили отношение своих конфессий к проблемам экологии, но общих решений по итогу принять не удалось.

Пленарное заседание форума началось с ролика союза «Христианский мир» о взаимосвязи религии и экологии: в нем на борт Ноева ковчега принимали людей и животных. Затем перед собравшимися выступил начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления внутренней политики администрации президента РФ Евгений Еремин, сразу же обратившийся к примеру 16-летней шведки Греты Тунберг, променявшей пятничные занятия в школе на пикеты у парламента из-за климатических проблем.

«Я думаю, у нас тоже кто-то задумался не ходить на работу по пятницам, а многие не против и по понедельникам»,— саркастически отметил господин Еремин, все же признав, что молодежь действительно переживает из-за экологических проблем.

В качестве примера работы Русской православной церкви на экологическом направлении господин Еремин назвал организацию детского художественного конкурса «Красота Божьего мира».

Священник из синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Роман Богдасаров отметил, как важно, чтобы люди следили не только за чистотой окружающего пространства, но и за «информационной чистотой». Он напомнил, что в церкви отвечает в том числе и за взаимодействие с Росгвардией — «организацией, которая заботится об экологии в сфере гражданского общества и правопорядка». Шведской школьнице от священника досталось за «противопоставление молодежи ученым-экологам» (хотя Грета Тунберг в первую очередь критиковала политиков).

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Не обошел вниманием юную шведку и президент Фонда единства православных народов Валерий Алексеев. По его мнению, «не вполне здоровая, но фантастически раскрученная девочка» с помощью своих «кукловодов» начала «глобальную кампанию по дискредитации России и Китая» в связи с их методами добычи энергоносителей.

Экоактивистка Грета Тунберг Фото: Rick Wilking, Reuters

Но в первую очередь господин Алексеев долго говорил о притеснении христиан во время конфликтов на Ближнем Востоке. Гонениям на христиан и исламскому радикализму посвятили свои выступления большинство участников, в том числе чиновники и священнослужители из Сирии, Ливана и других восточных стран. «Мы не допустили уничтожения Сирии, а также мусульман и христиан в этой стране»,— отметил советник главы МИД Ирана Хоссейн Шейхольэслам.

Среди тех, кто все же выступил по заявленной теме, оказались некоторые зарубежные религиозные деятели и политики, несколько экспертов, а также зампредседателя московской исламской общины «Рисалят» Ринат Фасхудинов и президент Российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиций Карма Кагью Александр Койбагаров. Господин Фасхудинов доказывал важность экологии для мусульман многочисленными ссылками на Коран и Сунну: «Если у мусульманина в руках окажется саженец финикового дерева и он увидит конец света, то должен посадить этот саженец». Господин Койбагаров, в свою очередь, напомнил, что многие буддисты являются вегетарианцами или же забивают животных гуманным образом. Однако господа Фасхудинов и Койбагоров не предложили новых решений для улучшения экологической ситуации. Впрочем, организатор форума, президент союза «Христианский мир» Алексей Черкезов, утверждает, что изначальной задачей было привлечь внимание общественности к экологии с помощью религиозных лидеров, а аналогов подобных форумов в России нет.

Творческий поиск продолжился и на второй день: делегаты обсудили работу отечественного бизнеса в странах Ближнего Востока и предложили создать российско-иракский зерновой союз, в рамках которого появится совместное предприятие для экспорта зерна на восток.

Директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе в «Гринписе России» Иван Блоков сообщил “Ъ”, что ему неизвестны случаи, когда в России религиозные организации смогли решить или повлиять на какую-либо экологическую проблему. «Не помнит и не сталкивалась с подобным» и главный координатор проектов по сохранению редких видов животных WWF России Наталья Дронова.

Владимир Хейфец, Кира Дюрягина