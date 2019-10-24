Высокинский переоценил вклад своего заместителя в проведение опроса по храму

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который просил губернатора Евгения Куйвашева поддержать ходатайство об объявлении благодарности президента РФ в адрес вице-мэра Екатерины Куземки «за заслуги в государственном строительстве», передумал это делать. Благодарность госпоже Куземке хотели объявить за вклад в проведение опроса по храму. Сегодня после встречи с губернатором, мэр отозвал свое ходатайство, поскольку вклад Екатерины Куземки посчитали не таким значительным, пишет Znak.com. Основную работу в организации и проведении опроса провели избирком Екатеринбурга и руководитель аппарата администрации.

Как проходило голосование за площадку под храм, читайте в материале «Святую Екатерину отправили на завод»