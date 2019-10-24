Кубанцы активней большинства россиян следят за детьми с помощью умных устройств

МТС проанализировал продажи носимых устройств. Краснодарский край занимает устойчивое третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству приобретенных умных детских часов. При этом спрос на подобные гаджеты вырос с января по сентябрь 2019-го в три раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Наиболее популярными брендами детских часов в регионе стали «Кнопка жизни», Elari и Jet. Детские умные часы позволяют родителям удаленно контролировать местоположение детей. С помощью мобильного приложения на смартфоне и специальной SIM-карты, встроенной в носимое устройство, родители при помощи смартфона или персонального компьютера могут проверять, где находится ребенок и смотреть историю его перемещений. Часы позволяют детям оставаться на связи с взрослыми и совершать голосовые звонки ограниченному числу абонентов.

Чаще всего умные часы родители приобретают детям в возрасте до восьми лет. В данном случае гаджеты используются в детских садах и в начальной школе, где существуют ограничения на пользование смартфонами. Основная задача умного детского гаджета в данном случае – возможность для родителей отслеживать местоположение ребенка. Подросткам в возрасте 11-15 лет родители приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для спортивных тренировок. Более 65% детей и подростков, владеющих умными часами, пользуются ими ежедневно.

В сентябре 2019 года продолжительность голосовых вызовов по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года. Среднее время общения при помощи носимого устройства составляет 54 минуты в месяц. Около 15% детей тратят на общение с родителями более 100 минут в месяц. 70% покупателей приобретают часы в салонах МТС сразу со специальным тарифным планом для умных устройств.

Российские дети открыты к общению с голосовыми помощниками, которые встроены в умные часы. Более 50% детей общаются с виртуальным ассистентом как минимум раз в неделю, а порядка 6% находятся с ним в контакте ежедневно, задавая вопросы, решая математические задачи или играя в простые игры.

В 2019 году МТС запустила пилотный проект по продаже умных часов в «Детском мире». В нескольких десятках магазинов были установлены специальные зоны с носимыми устройствами, где дети и родители могут познакомиться с наиболее популярными моделями и получить консультации у специалистов МТС. Подробнее о детских умных часах — здесь.