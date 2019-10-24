«Тинькофф» запускает сервис перевода чаевых по QR-коду

Банк «Тинькофф» совместно с дочерней компанией CloudPayments разработал сервис безналичного перевода чаевых CloudTips, сообщила газета «Ведомости». Пройдя регистрацию в сервисе и получив личный QR-код, пользователи смогут привязать к нему банковскую карту, и принимать на нее чаевые.

С CloudTips можно будет отблагодарить официантов, барменов, парикмахеров, таксистов, курьеров, а также делать пожертвования уличным музыкантам и артистам. Отправителю чаевых не нужно будет регистрироваться или устанавливать отдельное приложение.

Как отмечает издание, получатели чаевых будут платить комиссию банку: для держателей карт «Тинькофф» комиссия составит 5%, для всех остальных — 10%. Чтобы исключить мошенничество с использованием этой услуги, чаевые можно оставить лишь в виде определенного процента от суммы заказа. Максимальные чаевые — 20% от счета.

Сейчас перечислять чаевые с помощью QR-кода по схожей с «Тинькофф» схеме предлагают такие сервисы, как «Чаевые картой просто» и «Нетмонет». К последнему за три с половиной месяца подключилось около 200 заведений России. В «Тинькоффе» рассчитывают, что через год сервисом будут пользоваться несколько десятков тысяч получателей, ежемесячно будет осуществляться более миллиона транзакций.

О том, как банки собираются помочь официантам с безналичным вознаграждением,— в материале “Ъ” «Чаевые спишут с карт».