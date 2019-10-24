Порт «Морской фасад» прогнозирует в 2020 году рост пассажиропотока до 648 тыс. человек

За период навигации 2019 года АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад"» приняло 265 круизных лайнеров, на борту которых в город прибыло в общей сложности 647,6 тыс. пассажиров. По сравнению с прошлым годом круизный пассажиропоток порта вырос на 4%, несмотря на незначительное уменьшение судозаходов на пять судов (с 270 в 2018 году), сообщили в компании.

На 2020 год «Морской фасад» прогнозирует увеличение пассажиропотока до 648 тыс. человек. Планируется, что количество судозаходов в петербургский пассажирский порт увеличится до 258.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга намерены увеличить габариты судоходных путей в порту «Морской фасад», а также выполнить работы по углублению дна и укрепить фарватер. Сделать это необходимо для приема круизных лайнеров длиной от 340 до 363 метров.