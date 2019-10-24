До конца ноября в Удмуртии откроют пять центров амбулаторной онкологической помощи

Удмуртия успеет в этом году ввести запланированные центры амбулаторной онкологической помощи. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Отмечается, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» таких структурных единиц медицинских организаций будет создано семь.

«Начиная с апреля этого года во всех центрах осуществляется химиотерапевтическое лечение онкологических пациентов в дневном стационаре. В настоящее время в центрах закуплено и устанавливается новое современное оборудование, осуществляется доукомплектация специалистами и организация маршрутизации пациентов. Два центра открыты, а оставшиеся пять будут открыты до конца ноября»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, накануне директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина заявила, что семь регионов, в том числе и Удмуртия, рискуют не выполнить план по организации амбулаторной онкопомощи. По ее словам, в этом году планировалось открыть 138 таких объектов в 58 регионах. По данным на 1 октября, сделать это удалось только 35 субъектам, в которых начали работу 70.