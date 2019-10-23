Удмуртия и еще шесть регионов рискуют не выполнить план по организации амбулаторной онкопомощи

Семь регионов, в том числе и Удмуртия, рискуют не выполнить план по организации амбулаторной онкопомощи. Об это сообщает «Vademecum».

Минздрав России проанализировал результаты работы региональных властей по организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В этом году планировалось открыть 138 таких объектов в 58 регионах. По данным на 1 октября, сделать это удалось только 35 субъектам, в которых начали работу 70 ЦАОП.

Удмуртия оказалась в числе регионов, которые рискуют не выполнить план. Также в этом списке оказались Москва, Тульская, Иркутская, Новосибирская, Владимирская области и Приморский край.

«Почему ЦАОП, которые будут сданы в декабре, оказались в зоне риска? Потому что это конец года, а до того, как объект сдадут, его необходимо проверить, посмотреть готовность включения в программу, то есть подтвердить, что он может работать», –отметила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина.

По словам начальника Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора Аллы Самойловой, при оказании амбулаторной и стационарной онкопомощи в некоторых регионах выявлена масса нарушений. Среди них низкая онконастороженность специалистов первичного звена, дефицит онкокабинетов и врачей-онкологов, несоблюдение сроков консультирования пациентов, оказания высокотехнологичной медпомощи.

Кроме того, нарекания есть у инспекторов Росздравнадзора к организации работы детских онкологических кабинетов. В ряде случаев недостаточно контроля со стороны главных внештатных специалистов. Во многих регионах нет патоморфологических лабораторий, из-за чего возникают сложности с назначением таргетных препаратов.

Отметим, что в мае 2019 года в силу вступили поправки к приказу №915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», регламентирующие работу ЦАОП. Цель поправок – перенести часть нагрузки с онкодиспансеров на амбулаторный уровень, а также повысить доступность химиотерапевтического лечения и реабилитации онкобольных. Всего по нацпроекту планируется к 2024 году создать порядка 536 ЦАОП в разных регионах страны.