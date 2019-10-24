Количество депутатов Краснодарской городской Думы планируют увеличить

В Краснодарской городской Думе будущего созыва может появиться четыре дополнительных кресла. Как прозвучало на парламентском заседании 24 октября, количество народных избранников планируется увеличить с 48 до 52 человек. Из них 39 парламентариев предлагается избирать по одномандатным округам и 13 — по партийным спискам. По данному вопросу на 8 ноября назначены публичные слушания.

Увеличение количества числа депутатов в городской Думе, по словам председателя комитета по вопросам местного самоуправления Зорика Садояна, обусловлено ростом населения Краснодара, и, соответственно, численностью избирателей. Парламентарий отметил, что фактически число жителей краевого центра в настоящий момент приближается к полутора миллионам человек. При этом «норма представительства» рекомендует, чтобы на одного депутата-одномандатника было не более 14,5 тыс. избирателей. В некоторых округах Краснодара эта цифра в сейчас составляет от 18,5 до 38 тыс. человек. Чтобы соблюсти нормы закона в столице Кубани необходимо сформировать не менее 39 одномандатных избирательных округов, а 25% мандатов должно распределяться по партийным спискам.

По словам председателя городского избиркома Олега Смирнова, в настоящее время около 18 тыс. избирателей Краснодара, живущих в новостройках, например, Гидростроя или Петра Метальникова, не входят ни один избирательный округ.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что по итогам публичных слушаний в Анапе было решено увеличить количество депутатов городского Совета в связи с увеличением численности населения города на четыре человека - до 31 парламентария.

Василий Хитрых