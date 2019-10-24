Археологи обнаружили клад с золотом в центре Курска

Археологи Курского государственного университета (КГУ) нашли клад в историческом центре Курска, сообщает пресс-служба администрации Курской области. Он представляет собой 119 монет. По информации региональной администрации, клад датирован концом XIX — началом XX веков. Его планируется передать в Государственный музейный фонд.

Напомним, ранее курские археологи находили монеты из серебра. А клад с золотыми монетами недавно обнаружил один из жителей облцентра в ходе ремонта в собственной квартире. История запомнилась тем, клад в виде 260 золотых монет дореволюционной чеканки, находившийся сначала в комнате вещественных доказательств городского УМВД, затем в Гохране России, пропал. После вскрытия упаковки вместо монет обнаружили три гаечных ключа и канцелярский степлер. Нашедшие клад куряне тем не менее добились компенсации, полагающейся нашедшим клад гражданам.

Мария Старикова