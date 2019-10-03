Апелляция утвердила выплату Минфином 2 млн рублей нашедшему клад курянину

Курский областной суд оставил без удовлетворения жалобу Минфина на решение Ленинского райсуда Курска, который 8 июля удовлетворил иск местного жителя Александра Снегирева к министерству по делу о «потерянном кладе». Речь идет о стеклянной бутылке с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки, которые господин Снегирев нашел во время проведения ремонта в доме. Клад он передал полиции.

Монеты хранились в комнате вещественных доказательств городского УМВД, потом были направлены в Гохран России. После вскрытия упаковки монет там не оказалось: вместо них обнаружили три гаечных ключа и канцелярский степлер. По факту пропажи ценностей было возбуждено уголовное дело. Затем оно было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Александр Снегирев решил добиться компенсации и подал в суд на Минфин.

Олег Мухин