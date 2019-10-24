Всемирный банк оценил вклад «Ленэнерго» в сокращение сроков техприсоединения в России

Согласно данным Всемирного банка от 24 октября, Россия впервые в истории заняла 7-е место в рейтинге группы Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения». Международные эксперты при этом оценивали деятельность компаний «Россети Московский регион» и «Россети Ленэнерго», которые получили 97,5 балла из 100 возможных, сообщили в пресс-службе ПАО «Ленэнерго».

Как следует из документа, за прошедшие пять лет количество процедур, необходимых для подключения абонентов к электросетям группы «Россети» в Петербурге, Ленобласти, а также в Москве и Подмосковье, сократилось с трех до двух, а срок подключения — с 162 до 41 дня. Стоимость технологического присоединения в РФ снизилась с 93% дохода на душу населения в 2018 году до 5% в 2019 году.

При этом по показателям «индекс надежности электроснабжения» и «прозрачность тарифов» «Россети» в очередной раз подтвердила максимальную оценку — 8 из 8 баллов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Минэнерго РФ выявило факты нецелевого расходования средств компаниями «Ленэнерго» и «Россети Северо-Запад» при реализации инвестпроектов на объектах электроэнергетики в СЗФО. В компании «Россети», в свою очередь, заявили о несогласии с отчетом Минэнерго, указав на некорректность некоторых представленных данных.