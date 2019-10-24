Заявки на получение электронных виз для посещения Петербурга подали 20 тыс. иностранцев

За период с 1 октября заявки на получение электронных виз для посещения Петербурга и Ленобласти подали 20 тыс. иностранных граждан. Об этом заявил председатель комитета по развитию туризма города Евгений Панкевич.

По его словам, наиболее активно подают заявки жители Прибалтики и Скандинавии. Кроме того, по электронным визам регион уже посетили шестеро иранцев и 33 филиппинца, сообщает «Интерфакс».

Пока электронные визы предоставляются иностранцам бесплатно, с 2021 года, после введения системы по всей стране, за получение такой визы планируют брать плату.

Напомним, что с 1 октября у туристов из 53 стран появилась возможность оформить электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленобласти. Въезд и выезд по таким визам возможен на всех видах транспорта, кроме железнодорожного. За первую неделю октября возможностью оформить е - визу воспользовались 650 иностранных граждан.