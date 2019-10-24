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В Анапе будут звучать сирены

28 октября с 10:45 до 12:00 в Анапе пройдет комплексная проверка технического состояния системы централизованного оповещения. На курорте будут звучать сирены с предупредительным сигналом «Внимание всем!»

Как сообщают в мэрии, по данному сигналу нужно включить телевизоры на любой из десяти общедоступных телевизионных каналов 1-го мультиплекса, приемники проводного вещания – на первую программу «Радио России» и приемники эфирного вещания на канал «Радио России», чтобы прослушать специальное сообщение.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в тот же день, 28 октября, с 10:45 до 12:00 сирены будут звучать в Краснодаре.

Василий Хитрых


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