В Краснодаре включат сирены

В будущий понедельник, 28 октября, с 10:45 до 12:00 в Краснодаре будет проведена комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. По городу будут звучать сирены с оповещением об опасности: «Внимание всем!».

Как сообщают в мэрии, по данному сигналу необходимо включить телевизионные приемники (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия «Культура», Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ); приемники проводного вещания на первую программу «Радио России» и приемники эфирного вещания на канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Василий Хитрых