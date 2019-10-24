«Блокираторы не позволят повторять агрессивную манеру вождения»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как искусственный интеллект может помочь, фиксируя разные модели поведения водителя за рулем.

Один мой знакомый в свое время жаловался, что когда его супруга получила права, и он пустил ее за руль своего автомобиля, то на пассажирском сиденье постоянно чувствовал дискомфорт. Сучил ножками под торпедой, нажимая несуществующие педали. Можно сказать, испытывал фантомные боли. Потому что ему все время казалось, что машина едет категорически неправильно. Или еще наблюдение: вы наверняка обращали внимание, что при желтом сигнале светофора одни водители нажимают на газ, чтобы проехать перекресток, а другие наоборот — на тормоз. Мы тут не обсуждаем, кто из них поступает правильно. Важно то, что поступают они по-разному.

Именно по этой причине водители неохотно пользуются системой адаптивного круиз-контроля, в котором скорость и расстояние до автомобиля впереди задаются вручную. Ведь в зависимости от ситуации один и тот же водитель мог по-разному ускоряться на высокой, средней и низкой скорости, но настроить такое «поведение» у круиз-контроля было нельзя. И автомобиль двигался не так, как хотелось бы водителю. Компания Hyundai объявила на днях, что разрабатывает первый в мире круиз-контроль на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что в скором времени эта система появится на серийных автомобилях марки.

Датчики, фронтальная камера и радар непрерывно собирают данные о движении и передают их в центральный компьютер. Компьютер извлекает важную информацию из потока данных и определяет модели поведения водителя. Всего, как утверждают инженеры, компьютер может запомнить до 10 тыс. типов поведения тех, кто за рулем. Таким образом, при включении круиз-контроля автомобиль будет стараться ехать в той же манере, как это делал до того его хозяин. С одной оговоркой: в системе предусмотрены специальные блокираторы, не позволяющие повторять за водителем агрессивную манеру вождения. Так что есть надежда, что беспилотные машины не будут копировать на дороге наши скверные привычки и хамство.