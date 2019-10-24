Долгожданная премьера

Часы Odysseus открывают новую главу в истории саксонской часовой мануфактуры A. Lange & Sohne, а вместе с тем и всей часовой индустрии класса люкс. Дело в том, что компания с более чем 150-летней историей, непререкаемый апологет идеально выверенного часового стиля, выпустила первые часы из стали. Поклонники марки и часовые энтузиасты ждали этого момента много лет.

Обсуждение того, как могут выглядеть спортивные часы A. Lange & Sohne, началось в 2005 году и длилось целое десятилетие, пока в 2015 году часовщики наконец-то не пришли к внутреннему соглашению и приступили к разработке нового калибра. Как можно так долго обсуждать создание новой модели часов? Для компании, производящей не более 7 тыс. часов в год, в этом нет ничего удивительного. Даже после того как решение о выпуске новой, шестой по счету регулярной коллекции часов принято, они займут свое место в очереди на производство. К тому же решение историческое — за всю свою 174-летнюю историю немецкая марка создавала часы исключительно из золота и платины.

В новых Odysseus новизна не только в материале, это также первые часы марки, в которых можно плавать (уровень водонепроницаемости составляет 120 м в противовес обычным 30 м, впервые использованы завинчивающаяся заводная головка и герметично прикручивающаяся задняя крышка корпуса), и первые, в которых есть индикатор дня недели. То есть это очень практичные часы — с усложнениями, но самыми нужными. Стальной браслет тоже редкий гость на мануфактуре: в фирменных каталогах можно найти пару моделей, но одна из них уже снята с производства, а другая существует скорее как исключение из правил.

В конструкции 40,5-миллиметрового толщиной 11,1 мм корпуса самая интересная деталь, несомненно, кнопки коррекции указателей даты и дня недели, которым придана треугольная форма. На первый взгляд они выглядят частью корпуса и не сразу заметны.

Корпусное кольцо имеет конусную форму и продольную шлифовку, а комбинирование шлифованных и полированных поверхностей повторяется и на звеньях интегрированного браслета.

Odysseus начинают новую, шестую коллекцию бренда и как новый член семьи получили не только новый дизайн, но и новый мануфактурный калибр L155.1 Datomatic, название которого означает, что механизм оснащен системой автоматического подзавода. Центральный ротор оснащен тяжелым платиновым сегментом, благодаря которому часы имеют вес на запястье — ощутимый, но вовсе не обременительный. Ротор скелетонирован, что позволяет подробно рассмотреть механизм, детали которого тщательнейшим образом декорированы вручную, и увидеть, что часы так же прекрасны с обратной стороны, как и с лицевой.

Циферблат имеет многоуровневую структуру с поверхностями различной отделки. Внешнее кольцо шкалы маленькой секундной стрелки и внешнее кольцо циферблата декорированы в технике azurage, а кольцевым зонам циферблата придана зернистая фактура. На периферии циферблата установлено посеребренное кольцо с минутной шкалой, на котором ярким цветовым акцентом выделяется цифра «60». Для часов Odysseus разработан новый вариант стрелок типичной для бренда ланцетовидной формы. В отделке стрелок, а также накладных меток часовой шкалы использован люминофор, а в написании цифр и букв указателей, которые здесь выполнены белым цветом на синем фоне,— фирменный шрифт Lange.

Мануфактура A. Lange & Sohne на сегодняшний момент является единственной в мире, часы которой проходят двойную сборку. То есть их сначала собирают и, убедившись, что все работает отлично, разбирают, чтобы потом собрать заново, покрыв все детали ручной гравировкой. Часы Odysseus не исключение. Стоимость их составит около €28 тыс., и в российских бутиках марки начинают принимать заказы с сегодняшнего дня.

Екатерина Зиборова